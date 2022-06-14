«مستريح جديد».. ضبط صيدلى جمع 20 مليون جنيه بقنا

تمكن ضباط مباحث قنا من ضبط مستريح جديد حيث تم ضبط صيدلي لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين وتجميع مبلغ 20 مليون جنيه، في مركز أبوتشت.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، وتحقيق الثراء السريع، والنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية دون ردها إلى أصحابها، بقيام صيدلي بأبوتشت، بتلقي مبالغ مالية لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة الأحكام القانون، وذلك من خلال استثمارها في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.





وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة، حيث تتوالى البلاغات من المواطنين، والتي وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه، مقابل أرباح شهرية 5% من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات وتم ضبط المتهم، وذلك بزعم توظيفها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.