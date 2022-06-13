الحكم على 5 متهمين في قضية «كفن عين شمس» 13 يوليو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، محاكمة 5 متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس» لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص واستعراض القوة ضد مواطنة بمنطقة عين شمس لجلسة 13 يوليو للحكم.

وأسندت النيابة العامة لهم تهمة أنهم خطفوا عن طريق التحايل، المجني عليهم عاطف حسن عبد الخالق، رجل أعمال، ومالك باخرة نيلية شهيرة، ومحسن حسن عبد الخالق، وإسلام عاطف حسن عبد الخالق.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما أوحيا للمتهم الثامن، باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين؛ لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

وأضافت النيابة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.