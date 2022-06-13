الإثنين 13 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

للاتجار في الحشيش.. السجن 3 سنوات لصاحب مخبز وعامل في شبين القناطر

حشيش
حشيش
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لصاحب مخبز بلدي وعامل بقاعة أفراح، وتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامهما بالاتجار بمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وسامح عبد الغني العنتبلي، وبحضور أحمد عادل عبدالله، وكيل النيابة، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 1094 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 588 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ه م"، 31 سنة، صاحب مخبز بلدي، و"محمد. ع م"، عامل بقاعة أفراح، ومقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط صاحب مخبز بلدي وعامل بقاعة أفراح بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لممارستها نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وجرى ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وجرى إحالتهما للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات بنها السجن المشدد صاحب مخبز بلدى عامل بقاعة أفراح الحشيش

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