الإثنين 13 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

يشترط أن تكون عزباء.. ما السبب في هذا الشرط بمسابقات ملكات الجمال؟

مسابقات ملكات الجمال
مسابقات ملكات الجمال
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بالتزامن مع تجهيز مسابقة ملكة جمال الكون وانطلاقها في العديد من الدول حول العالم حيث تجهز كل دولة الملكة الخاصة بها؛ للتنافس ديسمبر المقبل في مسابقة ملكة الكون التي لم يتم تحديد مكانها بعد، وستشهد نسخة 2022 من ملكة جمال الكون نهاية هذا العام عودة مُشاركة دول أنجولا، بربادوس، بليز، إندونيسيا، ماليزيا، منغوليا، سانت لوسيا، سيشيل وسويسرا، وهناك العديد من الشروط الخاصة بمسابقة ملكات الجمال من بينها أنها لم يسبق لها الزواج.

ونناقش خلال السطور التالية لماذا يتم اشتراط هذا الأمر في كافة قائمة الشروط الخاصة بالتقديم لمسابقة ملكة الجمال.

قال محمود نجاح، رئيس مسابقة ملكة جمال الأناقة، إن لقب ملكة الجمال يحمل كلمة "ميس" أي عزباء، ولم يسبق لها الزواج ايضًا، وإذا تم إثبات عكس ذلك يتم سحب اللقب منها، مؤكدًا أنه من الشروط أيضًا أنها لا تتزوج إلا بعد عام من اللقب حتى تكون أنجزت كافة المهام الخاصة بها خلال عام من تسليمها اللقب حتى تسليمه للفائزة في العام الذي يليه.

وكانت قد حصلت المتسابقة جودي محمد، مايو الماضي على لقب ملكة جمال الأناقة، بعد أن تقدم هذا العام تقدم لها ما يقرب من 850 فتاة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسابقة، وتم قبول 150 فتاة منهم، وخلال تصفيات استمرت على مدار 3 شهور وصل العدد إلى 70 فتاة فقط، وبعد إجراء المقابلات في المرحلة ماقبل الأخيرة وصل العدد لـ35 فتاة، إلى أن وصل لـ 11 فتاة في التصفيات النهائية.

وشملت شروط مسابقة ملكة الأناقة: ألا يقل الطول عن 165 سم، وأن يكون الوزن مناسب مع الطول وفقاً للمعايير الدولية، ويتراوح سن المتسابقة ما بين 17 إلى 28 سنة ليس أكثر، وأن تكون حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، وتجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن تكون حسنة المظهر واللباقة وأن تجيد المتسابقة الحديث ولديها موهبة سواء فنية أو رياضية، بالإضافة إلى أن تكون نشطة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة، يقدم الحفل كل من نور الصواف وإيناس الليثي ويخرجها أيمن صقر.

مسابقة ملكة جمال الكون المتسابقة جودي محمد تكون حاصلة علي مؤهل عال ماليزيا انطلاقها في العديد من الدول حول

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