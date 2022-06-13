أسباب اعتذارات الثانوية العامة 2022 لمراقبى اللجان

يبحث المعلمون خلال الساعات الماضية عن أسباب اعتذارات الثانوية العامة 2022 بعد إرسال وزارة التربية والتعليم، أمس الأحد، خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للثانوية العامة، وحددت أسباب الاعتذار عن الثانوية العامة.

اعتذارات الثانوية العامة 2022

واحتلت أسباب اعتذارات الثانوية العامة 2022 لمراقبي اللجان مؤشرات بحث جوجل خلال هذه الساعات مع فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب قبول الاعتذار بحثًا عن أسباب الاعتذار عن الثانوية العامة، وشروط الموافقة عليها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يقبل أي أعذار أخرى ولا يحق لأي معلم تم توجيه خطاب ندب له الاعتذار، منوهة إلى التحقيق مع المعلم الذي يرفض المشاركة، خاصة أنها راعت عدة عناصر عند توزيع المراقبين والملاحظين، بينها المسافات والسفر من محافظة إلى أخرى، بحيث لا يغترب المعلم لمسافات بعيدة عن محل إقامته، مع تحقيق عنصر الشفافية بالتأكد من عدم وجود صلة قرابة أو معرفة بين العضو المنتدب للمشاركة فى أعمال الامتحانات وأي طالب يؤدى الامتحان.

أسباب اعتذارات الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم حالات قبول اعتذارات الثانوية العامة 2022 من المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات وحددتها في الأسباب التالية:

أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من القومسيون الطبي التابع لمحافظته التي يعمل بها تفيد بإصابته بمرض يعيق عمله أو تتسبب المشاركة في الثانوية العامة.

أن يكون المعلم حاصلاً على إجازة مرضية معتمدة.

أن يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فيقبل اعتذار أحدهما وفقًا لرغبتهما.

إذا كانت المعلمة المنتدبة للجان الثانوية العامة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية.

إذا كان لدى المعلمة المنتدبة للجان الثانوية العامة طفل رضيع.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، في 20 يونيو الجاري، للمواد التي لا تضاف للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية خلال الفترة بين 26 يونيو و19 يوليو المقبل.

ويتخلل فترة امتحانات الثانوية العامة 2022 إجازة رسمية يحصل عليها الطلاب تبدأ من يوم 8 يوليو حتى 13 يوليو 2022، بسبب إجازة عيد الأضحى 2022، إضافة إلى إجازات طبيعية تتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، كفواصل زمنية بين المواد وبعضها.