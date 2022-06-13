الإثنين 13 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسباب اعتذارات الثانوية العامة 2022 لمراقبى اللجان

امتحانات
امتحانات
ads

يبحث المعلمون خلال الساعات الماضية عن أسباب اعتذارات الثانوية العامة 2022 بعد إرسال وزارة التربية والتعليم، أمس الأحد، خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للثانوية العامة، وحددت أسباب الاعتذار عن الثانوية العامة.

اعتذارات الثانوية العامة 2022 

واحتلت أسباب اعتذارات الثانوية العامة 2022 لمراقبي اللجان مؤشرات بحث جوجل خلال هذه الساعات مع فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب قبول الاعتذار بحثًا عن أسباب الاعتذار عن الثانوية العامة، وشروط الموافقة عليها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يقبل أي أعذار أخرى ولا يحق لأي معلم تم توجيه خطاب ندب له الاعتذار، منوهة إلى التحقيق مع المعلم الذي يرفض المشاركة، خاصة أنها راعت عدة عناصر عند توزيع المراقبين والملاحظين، بينها المسافات والسفر من محافظة إلى أخرى، بحيث لا يغترب المعلم لمسافات بعيدة عن محل إقامته، مع تحقيق عنصر الشفافية بالتأكد من عدم وجود صلة قرابة أو معرفة بين العضو المنتدب للمشاركة فى أعمال الامتحانات وأي طالب يؤدى الامتحان.

أسباب اعتذارات الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم حالات قبول اعتذارات الثانوية العامة 2022 من المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات وحددتها في الأسباب التالية: 

  • أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من القومسيون الطبي التابع لمحافظته التي يعمل بها تفيد بإصابته بمرض يعيق عمله أو تتسبب المشاركة في الثانوية العامة.
  • أن يكون المعلم حاصلاً على إجازة مرضية معتمدة.
  • أن يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فيقبل اعتذار أحدهما وفقًا لرغبتهما.
  • إذا كانت المعلمة المنتدبة للجان الثانوية العامة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية.
  • إذا كان لدى المعلمة المنتدبة للجان الثانوية العامة طفل رضيع.
txt

طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الجبر والهندسة: لم يخرج عن المنهج المقرر

txt

علمي وأدبي.. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، في 20 يونيو الجاري، للمواد التي لا تضاف للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية خلال الفترة بين 26 يونيو و19 يوليو المقبل.

ويتخلل فترة امتحانات الثانوية العامة 2022 إجازة رسمية يحصل عليها الطلاب تبدأ من يوم 8 يوليو حتى 13 يوليو 2022، بسبب إجازة عيد الأضحى 2022، إضافة إلى إجازات طبيعية تتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، كفواصل زمنية بين المواد وبعضها.

بالتقديرات والدرجات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة الاعتذار عن الثانوية العامة اعتذارات الثانوية العامة 2022 اعتذارات الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرج فودة الذى قُتل مظلومًا

الأكثر قراءة

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

عبدالوهاب داود

«ثقافة المثلية» تصيب أسهم «والت ديزنى» فى مقتل

جمال-أسعد

التنوير والتدين

لواء.حمدى البطران

ذكريات من يونيو 1967

مؤمن المحمدي

يا للمفاجأة

ماجد حبته

اقتصاد الظل

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة المفوضية الأوروبية في رام الله: هل تنهي أزمة تمويل السلطة الفلسطينية؟

تقرير: إسرائيل خرقت الأجواء اللبنانية 22 ألف مرة خلال 15 عامًا

إسرائيل: إحباط هجوم إيرانى ضد مواطنينا فى تركيا