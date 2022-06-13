الإثنين 13 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في 8 خطوات.. هكذا يبقى مكياجك ثابتاً طوال اليوم

مكياج
مكياج
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يعد ثبات الماكياج  في فصل الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة من الحيل التي تحاول الفتيات الوصول إليها، وهناك عدة نصائح تخبرنا بها ألفت هندي، خبيرة التجميل، لاتباع خطوات تساعد على ثبات الماكياج في هذه الأجواء.

تحضير البشرة 

عن طريق غسل الوجه جيدًا، ثم وضع المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة وهي خطوة هامة في إعداد البشرة قبل الماكياج.

ماسكات الوجه 

يمكن استخدام ماسكات الوجه الجاهزة المخصصة لنوع البشرة قبل وضع الماكياج ما يجعل البشرة جاهزة للماكياج.

البرايمير 

لا يمكن الاستغناء عن ترطيب البشرة ووضع البرايمير في فصل الصيف لتثبيت الماكياج، ولابد من اختيار البرايمير بحسب نوع البشرة وحتى لا يتسبب في تشقق الماكياج.

اللوس بودر 

هي مهمة للغاية في ترتيب خطوات تطبيق الماكياج على الوجه، فهي عبارة عن بودر شفافة يتم وضعها على البشرة من خلالها يتم تثبيت كريم الأساس بها، وكافة الخطوات من بعدها.

لا تضعي أصابعك

استخدمي الفرشاة أو الإسفنجة لوضع كريم الأساس حتى لا تضعي كمية كبيرة وطبقات على البشرة، لذا من الأفضل استخدام الإسفنجة لإزالة أي زيادات على البشرة.

اكتفي بالكونسيلر

لا تستخدمي المزيد من الماكياج على بشرتك فقط اكتفي بالكونسيلر والماسكرا، وبلاشر لتوريد الخدود فالصيف ودرجة حرارته لا يتطلبوا في الماكياج اليومي بالأخص المزيد من طبقات الماكياج التى تشعرك بحرارة الصيف فالقليل يكفي.

مثبت الماكياج

قومي برش مثبت على الماكياج  من ماركة معروفة حتى يتم الحصول على نتيجة مرضية.

الكونسيلر 

عند وضع الكونسيلر لابد من تطبيق طبقة واحدة ومن ثم الانتظار دقايق لتمتصه البشرة بشكل جيد،  ثم ندمجه عن طريق البيوتي بلندر بطريقة التربيت، ويعتبر الكونسيلر من الاساسيات الخاصة بالماكياج.

في فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة تثبيت الماكياج تثبيت الماكياج في ظل درجات الحرارة تحضير البشرة ماسكات الوجه

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