وجبة سمك تصيب 45 مواطنًا بالتسمم فى الشرقية

تسببت وجبة أسماك فاسدة في إصابة 45 شخصًا بحالات تسمم في مركز ديرب نجم بالشرقية، وتم نقلهم للمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية أن الأسماك تم شراؤها من أحد الباعة الجائلين بمركز ديرب نجم وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.

بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية وفحص المصابين أن عددهم حتى الآن 45 مصابًا من مختلف الأعمار؛ وأنهم قد حدثت إصابتهم جميعًا جراء تناول وجبة سمك مشوى من بائع متجول فى أحد أسواق المدينة، فيما تبين أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزى، فيما يواصل المستشفى، حتى الآن، استقبال الحالات من مختلف القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم ممن تناولوا السمك المشوى الذى تبين أنه السبب فيما أصابهم من أعراض التسمم والقيء والإسهال وتوافدهم على المستشفى المركزى لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة فيما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط بائع السمك الذى تسبب فى وقائع التسمم وبيان حقيقة الأمر، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.