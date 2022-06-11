أوكرانيا: مقتل 287 طفلًا منذ بدء الحرب الروسية

أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الأوكرانية كييف، أن ما لا يقل عن 287 طفلا أوكرانيا قتلوا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال الادعاء العام اليوم السبت، إن أكثر من 492 طفلا آخرين أصيبوا بجروح.

وكشفت التحقيقات حسب الجهة نفسها عن أنه بالإضافة إلى الحالات المعروفة بالفعل في مدينة ماريوبول لقي 24 طفلا حتفهم نتيجة القصف العشوائي للجيش الروسي.

وأضافت أن الأرقام المذكورة ليست كاملة لأن التحقيقات في المناطق المتنازع عليها حاليا والمناطق التي احتلتها روسيا مؤقتا ثم استعادتها أوكرانيا ثانية لا تزال جارية الآن.

وذكر تقرير النائب العام أن 1971 مبنى لمدارس ومؤسسات تعليمية تضررت جراء القصف، من بينها 194 تم تدميرها بالكامل.

ولم يكن التحقق من صحة هذه البيانات ممكنا عبر مصادر مستقلة.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الزراعة الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، السبت، إن ما قد يصل إلى 300 ألف طن من الحبوب، ربما كان مُخزنًا في مستودعات تقول كييف إنها دُمرت جراء القصف الروسي مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف «فيسوتسكي»، في تصريحات بثها التليفزيون الوطني، أن السجلات تفيد بأنه عند بداية الحرب يوم 24 فبراير الماضي، كانت المستودعات في واحدة من أكبر محطات السلع الزراعية في أوكرانيا في ميناء ميكولايف على البحر الأسود تحتوي على ما يتراوح بين 250 و300 ألف طن من الحبوب، معظمها قمح وذرة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماع الأمن الآسيوي، السبت، إن بلاده ستنتصر في الحرب.

وأضاف «زيلينسكي»، أنه يجب وقف روسيا عن أفعالها وأن تشعر بأن سياستها ستكون لها عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن الآلاف من الصواريخ تُطلَق على شعبه وتمنع الأوكرانيين من استغلال ثرواتهم الزراعية وغيرها.

وحذر «زيلينسكي»، من أن العالم سيواجه مجاعة ونقصًا حادًا في الإمدادات الغذائية إن لم ترفع روسيا الحصار عن الموانئ الأوكرانية.