السبت 11 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 277 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

الامن
الامن
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.. 

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (277) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (151) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (أجهزة هارديسك – أجهزة ريسيفر - وحدة معالجة مركزية)، وكذا ضبط (126) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات (كتب روائية وأدبية، وملازم وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

أجهزة وزارة الداخلية مستوى الجمهورية قطاع الأمن المركزي مباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية

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