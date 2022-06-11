واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي..

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (277) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (151) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (أجهزة هارديسك – أجهزة ريسيفر - وحدة معالجة مركزية)، وكذا ضبط (126) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات (كتب روائية وأدبية، وملازم وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).