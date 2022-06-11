السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية بالاسم فقط

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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ينتظر آلاف الطلاب نتيجة  الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية ويكثفون البحث عنها على محركات البحث  العالمية جوجل وتويتر خلال الساعات الأخيرة خاصةً  بعد ظهور النتيجة في العديد من المحافظات على مدار الأسبوع الماضي كان من بينها، المحافظات التالية "الوادي الجديد، بورسعيد، البحيرة، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، أسوان، المنوفية، المنيا، الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، بني سويف، الدقهلية"، ويهتم آلاف الطلاب وأولياء الأمور بنتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية  في على أساس مجموعها يتحدد المرحلة التعليمية المقبلة للطالب إما تعليم ثانوي عام أو فني ومهني.

 اعتماد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

واليوم، السبت، 11 يونيو، اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بحضور محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية في مبنى المحافظة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022،  وأعلن في مؤتمر علني أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية قد بلغت 84.26%.

نتيجة الشهادة الإعدادية: 84.26% نجاح

والشهر الماضي بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية 2022  للعام الدراسي الحالي في محافظة الشرقية على النحو التالي، حيث بدأت  السبت الموافق 21 مايو الماضي، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، فيما انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وقد خضع عدد  من طلاب محافظة الشرقية لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية  2022 نحو 136 ألف و982 طالب وطالبة، وذلك أمام 769 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، بينهم 134 ألف و750 طالبا وطالبة بـ الشهادة الإعدادية العامة، وانتهت بنجاح 84.26% منهم كما أعلن محافظ الشرقية.

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة الشرقية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2022

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.26%

 

خطوات الحصول على  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية

وتوفر الدستور رابط حصري للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية (من هنا).

وقد وفرت مديرية التربية والتعليم  لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الشرقية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالشرقية من هــــــــــــــــــــــــنا بالاسم  ورقم الجلوس 

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني باتباع الخطوات التالية :

 

  1. الدخول لموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.
  2. اختيار وضع "نتائج الامتحانات" من الشاشة الرئيسية.
  3. اختار الايقونة على "نتيجة الشهادة الإعدادية 2022".
  4. وضع رقم الجلوس الخاص بك بشكل واضح.
  5. انقر على كلمة "بحث".
  6. تظهر نتيجة الطالب/ الطالبة فور تنزيل الصفحة بالنسبة المئوية وبالدرجات الرقمية.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية

 

وفي إطار الخدمات التي تقدمها  الدستور لقرائها يمكن  للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــــــــط الحصري بالاسم فقط.

الشهادة الإعدادية 2022 الإعدادية 2022 محافظة الشرقية الشرقية الشهادة الاعدادية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

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