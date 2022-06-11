إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى دندرة بقنا

أسفر حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري دندرة العلوى بقنا، عن إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى العام.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بانقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى دندرة، نتج عنه إصابة شخصين.

وتبيَّن إصابة كل من أحمد عربي فخري، ٢٩ عامًا، بسحجات بالجسم، وعبدالرحيم رجب محمد، ١٨ عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.