السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى دندرة بقنا

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية
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أسفر حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري دندرة العلوى بقنا، عن إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى العام.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بانقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى دندرة، نتج عنه إصابة شخصين.

وتبيَّن إصابة كل من أحمد عربي فخري، ٢٩ عامًا، بسحجات بالجسم، وعبدالرحيم رجب محمد، ١٨ عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث قنا انقلاب دراجة نارية

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