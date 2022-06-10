الجمعة 10 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أسعار الأضاحى 2022.. سعر جميع المواشى

جريدة الدستور
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يهتم المصريون خلال هذه الفترة بالبحث عن أسعار الأضاحي 2022 مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك الذي يضحي فيه المسلمون بالماشية للتقرب من الله.

وحدد معهد الفلك موعد وقفة عرفات 2022 لعام 1443هـ  فلكيًا يوم الجمعـة 8 يوليو 2022، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ  فلكيًا يوم السبت 9 يوليو 2022.

وارتفعت أسعار الأضاحي 2022 مقارنة بالعام الماضي مع ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، مما زاد من أسعار الأضاحي، وسجل سعر كيلو الضأن ما بين 79 و85 «قائم»، بينما سجل كيلو اللحم العجالي ما بين 70 و75 حسب أسعار التجار التي تختلف من مكان لآخر.

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ويعود ارتفاع أسعار الأضاحي، إلى زيادة الطلب على الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، بجانب تداعيات أزمة كورونا والتي أربكت عمليات الاستيراد ورفعت خامات الأعلاف، وكثرة الحلقات الوسيطة في بيع الأضاحي وزيادة تكلفة النقل، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي نشبت في فبراير الماضي ومستمرة  حتى الآن، وأثرت على أسعار جميع السلع حول العالم.


أسعار الأضاحي 2022

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تاريخ عيد الأضحى 2022 والإجازة الرسمية فى مصر

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  • تتراوح أسعار العجول ما بين 17000 إلى 35000 جنيه حسب عمر العجل ووزنه.
  • يترواح سعر الماعز القائم من  1400 جنيه وحتى 4500 جنيه مصري.
  • يتراوح سعر الخروف القائم ما بين 3000 جنيه إلى 5500 جنيه حسب وزن الخروف.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج الاستعداد لعيد الأضحى، بطرح أضاحي العيد من العجول البقرية والجاموس والخراف، بأسعار في متناول الجميع، على أن تعلن السعر وتفتح باب الحجز خلال يونيو الحالي.

وبلغ سعر الكيلو جرام من لحم الضأن في مزارع الوزارة إلى 75 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الخروف المناسب للذبح بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه.

وكانت أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة خلال الموسم الماضي كالتالي سجل الكيلو من الضأن 75 جنيهًا، ويتراوح سعر الرأس الواحدة من 3000 إلى 6000 جنيه.

وأكدت الوزارة أن الكيلو من العجول البقري القائم بـ70 جنيهًا، لتتراوح سعر الرأس بين 20 ألف جنيه وحتى 32 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي أسعار الأضاحي 2022 وقفة عرفات أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة وزارة الزراعة

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وائل لطفي

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