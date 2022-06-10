رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إعلان نتيجة الامتحانات والتي تأخر إعلانها حتى الآن رغم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الكثير من محافظات الجمهورية حتى الآن.

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية امتحاناتهم في مايو الماضي ومازالوا ينتظرون حتى الآن إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اعتماد وإعلان النتيجة خلال الأيام القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الحصول على نتيجة الامتحانات من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالشرقية من هنا

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الحالي 2021- 2022. 136 ألف و982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل و11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية



وأرجعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تأخر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لإجراء المراجعة والتدقيق في رصد الدرجات، وعقب الانتهاء من المراجعة النهائية سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وإعلان أسماء العشرة الأوائل وذلك عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، والصفحة الرسمية للمحافظة علي منصة الفيس بوك.

وأعلن محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء بالفعل من أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية كلها بعد انتهاء الامتحانات مباشرة وقيام الكنترول برصد الدرجات وتجري مراجعتها للمرة الثانية منذ أمس الخميس، على أن يتم الاعتماد فور الانتهاء من ذلك وإعلانها مباشرة الأسبوع المقبل.

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني محافظة الشرقية بالاسم فقط 2022 عن طريق الكشوف المدرسية مع إتاحتها في نفس الوقت الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، مع إتاحتها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على الفيس بوك والتي سيتم إعلانها وفق الشروط والقواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بوضعها في مكان ظاهر في المدرسة وتوفيرها مجانًا لجميع الطلاب.