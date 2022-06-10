الجمعة 10 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

الإعدادية الأزهرية
الإعدادية الأزهرية
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ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية إعلان نتيجة الامتحانات بعد أن انتهوا منها بداية الشهر الجاري.

ويبلغ  مجموع المواد الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 275 درجة ويتم تقسيمها على جميع المواد الأساسية بحيث كل مادة يكون مجموعها النهائي 50 درجة.

وزاد البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فاحتل البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ونتيجة الشهادة الإعدادية مؤشرات بحث “جوجل” مع اهتمام طلاب الأزهر وأولياء أمورهم بمتابعة موعد إعلان النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

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رابط تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني

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رابط نتيجة أولى ثانوى الترم الثاني 2022 برقم الجلوس


ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية تتبع بعض الخطوات بعد الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية التي خصصها  الأزهر الشريف لإعلان نتيجة الامتحانات ومنها نتيجة الصف 3 الإعدادي الأزهري والتي سيتم إعلانها عقب انتهاء عمليات التصحيح.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية قم بالتالي:

أولًا:  تسجيل الدخول من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية اضغط هنا

ثانيًا: اختر أيقونة الشهادة الإعدادية من الصفحة الرئيسية.

ثالثا: قم بإدخال الصف المقيد به التلميذ. 

رابعًا : اختر “نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022.

خامسًا : ادخل كافة بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس وعلى أن تكون صحيحة وكاملة.

سادسًا : اختر “عرض النتيجة” الآن لكي تظهر فور ظهورها واعتمادها.

بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة في المرحلة الثانية

لا يقتصر دور بوابة الأزهر الإلكترونية على إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية  ونتائج باقي الصفوف التعليمية فقط، بل تقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور.

من أهم الخدمات التي توفرها بوابة الأزهر الإلكترونية خدمة التقديم الإلكتروني  لطلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وبدأ التقديم منذ بداية يونيو الجاري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأول، ويمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للتقديم لمرحلة رياض الأطفال:

ادخل على خدمة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال من هنا

ثم اختر خدمة أولياء الأمور ومن خلالها تتم عملية التقديم الإلكتروني رياض أطفال وأيضًا الصف الأول الابتدائي.

وبعد ذاك ادخل جميع البيانات المطلوبة.

وقم بالضغط على أيقونة حفظ، للتأكيد من حفظ كافة البيانات الخاصة بالتقديم للطفل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

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