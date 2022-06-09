إطلاق نيران فى ولاية ميريلاند الأمريكية

قالت السلطات في ولاية ميريلاند الأمريكية إن حادث إطلاق نار وقع مساء اليوم الخميس، بالقرب من مصنع بمدينة سميثبرغ، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال مكتب شرطة مقاطعة واشنطن كونتي، إن "المشتبه به لم يعد يمثل تهديدا للسكان"، في إشارة إلى تحييده، وفقًا لتقرير نشرته «سكاي نيوز».

وتقع سميثبرغ على بعد 70 كيلومترا من واشنطن العاصمة. وذكرت شبكة إن بي سي، أن المشتبه به أطلق النار داخل منشأة صناعية.

وشهدت ولاية تنيسي الأمريكية الأحد الماضي، حادث إطلاق نيران بالقرب من حانة في مدينة تشاتانوجا، وأعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 آخرون، مشيرة إلى أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح جراء أعيرة نارية في حين أن الثالث توفي متأثرا بجروحه بعد أن صدمته سيارة أثناء فراره من مكان الحادث.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو في 2022 أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وذكرت الصحيفة- في تقريرها- أنه قبل أن يقتل رجل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في مستشفى في تولسا، وقع بالفعل 231 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام في الولايات المتحدة، وفقا لأرشيف العنف المسلح.