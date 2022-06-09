رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية برقم الجلوس فور اعتمادها

في الساعات الأخيرة تكثف البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية، خاصة بعد أن ظهرت في عدد كبير من المحافظات خلال الأيام الخمس الماضية، منها "المنيا، الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد، والبحيرة، المنوفية، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، أسوان".

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية

وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية منذ مساء أمس في الشرقية نتيجتهم في حالة من الترقب الشديدة بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية أنه من المقرر يعتمد اليوم، الخميس، المحافظ الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الشرقية، وإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى محافظة الشرقية، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، والصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيس بوك.

الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية

وأعلن الدكتور محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية، وقيام الكنترول برصد الدرجات، ومن المقرر الانتهاء منها بشكل كامل اليوم الخميس، وعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الشرقية على المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتمادها.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية لهذا العام قد بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الشرقية

ومنذ ساعات قليلة أكد محمد رمضان وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه تقرر تأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الشرقية، إلى غد أو بعد غد السبت على الأكثر، ذلك للمراجعة والتدقيق فى رصد الدرجات، مرة ثانية وفور الانتهاء سيتم عرضها على المحافظ واعتمادها فورًا.

وعند صدورها يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية عبر هذا الرابـــــــــــــــــط أو من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية.