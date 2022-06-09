الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه باغتصاب فتاة فى المرج

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة المرج بحبس عاطل، لاتهامه باغتصاب فتاة ومعاشرتها معاشرة الأزواج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا من أسرة فتاة بتعدي أحد الشباب عليها في المرج، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج بحسب قولهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث بتفاصيل البلاغ وما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المرج نيابة المرج عاطل اغتصاب فتاة حبس عاطل

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