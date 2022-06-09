حبس عاطل لاتهامه باغتصاب فتاة فى المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل، لاتهامه باغتصاب فتاة ومعاشرتها معاشرة الأزواج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا من أسرة فتاة بتعدي أحد الشباب عليها في المرج، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج بحسب قولهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث بتفاصيل البلاغ وما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.