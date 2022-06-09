الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب فى مشاجرة بحدائق القبة

مشاجرة
مشاجرة
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أمرت نيابة حدائق القبة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أُصيب في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية والبيضاء بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كما بدأت النيابة التحقيق مع ٦ أشخاص تم ضبطهم من طرفي المشاجرة.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بطلق ناري بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبيَّن حدوث مشاجرة بين طرفين 6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم لخلافات حول الجيرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم مُحدثين إصابتهم وقيام، أحدهم بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (فرد خرطوش - 3 سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حدائق القبة مشاجرة الأسلحة النارية خلافات الجيرة حدائق القبة القاهرة

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