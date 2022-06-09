إصابة 5 في تصادم «ملاكي وميكروباص» بمصر الجديدة

أصيب 5 أشخاص بينهم فتاة في حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بمنطقة مساكن شيراتون المطار بمصر الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق مساكن الشيراتون المطار، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم فتاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.