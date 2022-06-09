الخميس 09 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 9 سنوات لمتهم في 3 قضايا ابتزاز للسيدات

ارشيفية
ارشيفية
ads

قضت محكمة جنايات دمياط، بحبس المتهم بتهديد عدد من السيدات بصور وفيديوهات عبر إحدى الصفحات التي يديرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالسجن ٩ سنوات في ٣ قضايا تخص ابتزاز السيدات.

وتلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط منذ أشهر، إخطارًا من قسم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات بتقدم عددًا من السيدات والفتيات يفيد قيام شخص بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإرسال صور وفيديوهات خادشة للحياء للضحايا من محافظتيِّ دمياط والإسكندرية.

كما تبيَّن قيام المتهم بطلب مبالغ مالية كبيرة منها دفعت له من 4 سيدات مقابل عدم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد محاولات عديدة وجهود كبيرة بالاتفاق مع أحد الضحايا التي تجاوبت معه، والاتفاق على لقائه، حصلت منه على رقم هاتفه المحمول، و بالرجوع لإحدى شركات المحمول تم تحديد هويته وموقعه حتى تم التوصل إليه أن صاحب الحساب وتبيَّن أنه "أ. غنيم " - 24 سنة - عاطل ومقيم بدائرة مركز كفر البطيخ.

وتم إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه واعترافه بالواقعة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

محكمة جنايات دمياط دمياط حبس المتهم السيدات صور وفيديوهات

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

3 إعدادى المنوفية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

توماس فريدمان بعد مائة يوم من الحرب: مفاجآت!

فيصل شمس

الولد المخيف إيلون موسك

محمد العسيري

فى محبة «عطية».. والشيخ حسنى و«طيور العنبر»

أحمد سعد زايد

تشابه الأصولية العربية والغربية

ميرفت دهان

الشرط نور

ماجد حبته

معركة توحيد الشاحن!

أحمد غنام

«ريفو».. فن المراوغة بالحب والموسيقى

د هند جاد

كلها غيرانة: شكل.. وبدلة.. وصورة.. ومشاعر

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح أمريكى.. كواليس رفض إسرائيل عقد قمة مع السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترحب بإدانة وكالة الطاقة الذرية سلوك إيران النووى

انتخاب سفير إسرائيل نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما الأهمية؟