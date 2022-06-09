السجن 9 سنوات لمتهم في 3 قضايا ابتزاز للسيدات

قضت محكمة جنايات دمياط، بحبس المتهم بتهديد عدد من السيدات بصور وفيديوهات عبر إحدى الصفحات التي يديرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالسجن ٩ سنوات في ٣ قضايا تخص ابتزاز السيدات.

وتلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط منذ أشهر، إخطارًا من قسم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات بتقدم عددًا من السيدات والفتيات يفيد قيام شخص بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإرسال صور وفيديوهات خادشة للحياء للضحايا من محافظتيِّ دمياط والإسكندرية.

كما تبيَّن قيام المتهم بطلب مبالغ مالية كبيرة منها دفعت له من 4 سيدات مقابل عدم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد محاولات عديدة وجهود كبيرة بالاتفاق مع أحد الضحايا التي تجاوبت معه، والاتفاق على لقائه، حصلت منه على رقم هاتفه المحمول، و بالرجوع لإحدى شركات المحمول تم تحديد هويته وموقعه حتى تم التوصل إليه أن صاحب الحساب وتبيَّن أنه "أ. غنيم " - 24 سنة - عاطل ومقيم بدائرة مركز كفر البطيخ.

وتم إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه واعترافه بالواقعة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.