الخميس 09 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل قتل سيدة داخل شقتها فى أسوان

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سيدة داخل منزلها لسرقة هاتفها المحمول فى أسوان.

تلقى قسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها الكائن بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، إلى تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد السرقة، وببحثه عن مبالغ مالية بالشقة لم يعثر على شىء فقام بسرقة (هاتفها المحمول وكارت شحن كهرباء)، وضُبط بحوزته المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

النيابة العامة حبس حبس عاطل قتل سيدة سرقة أسوان

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وائل لطفي

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