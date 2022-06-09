الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بأسوان

حادث
حادث
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أصيب 12 شخصًا، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان الزراعي، وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "مصر أسوان" الزراعي، بالقرب من قرية دابود، وكلف مدير مرفق إسعاف أسوان بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال، تبين أن الحادث عبارة عن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى أجرة "كبود"، وتم نقل 12 مصابًا إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حادث تصادم طريق أسوان الزراعى أسوان الزراعى

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