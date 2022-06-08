رفع آثار حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

نجح ضباط الإدارة العامة لمرور البحيرة، مساء اليوم الأربعاء، في رفع آثار حادث تصادم سيارتين بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق محور الضبعة - وادى النطرون بالكيلو 85 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما هبة م.م 22 سنة ربة منزل و"أحمد ش.ح" 15 سنة، وجرى نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب فى الحادث 19 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.