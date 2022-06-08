الأربعاء 08 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم طفلان.. إصابة 4 أشخاص جراء انقلاب دراجة نارية فى قنا

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان، الأربعاء، في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل على الظهير الصحراوي بقرية المراشدة، وأسفر الحادث عن إصابة "سهير محمد، 32 عامًا، وإسلام محمد، 33 عامًا، ومحمد إسلام، 4 سنوات وشقيقه يوسف عامان ونصف العام".

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

قرية المراشدة مركز الوقف

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