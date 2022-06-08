الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد لسائق بتهمة إصابة صديقه بعاهة مستديمة

متهم
متهم
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإصابة صديقه بعاهة مستديمة إثر خلافات على أولوية التحميل بمنطقة السلام.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليه مستخدمًا شومة استقرت في رجله وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بمحضر الجلسة، والتي تسبب في إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كسر مضاعف ومثبت بشريحة ومسامير تسببت في إعاقة على نحوها لا يستطيع مباشرة عمله والتي  تقدر بنسبة 10 على النحو المُشار إليه في التحقيقات.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين المتهم وآخر وضرب المجني عليه وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم (س.م) - سائق ٢٨ سنة - وبمواجهته اعترف بنشوب مشاجرة مع المجني عليه (حامد.ا) سائق لخلاف بينهما على أولوية التحميل، وتحرر المحضر اللازم.

جنايات القاهرة العباسية منطقة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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