تحديث بطاقة التموين.. رابط دعم مصر لتسجيل رقم التليفون المحمول 2022

مدت وزارة التموين المهلة لتحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون المحمول 2022 لأصحاب البطاقات التموينية منعًا لتوقفها.

واستمر بحث أصحاب بطاقات التموين عن رابط دعم مصر لتحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون المحمول 2022، مع تأكيد وزارة التموين على استمرار تلقي طلبات أصحاب بطاقات التموين لتخديث البطاقات حتى نهاية شهر يونيو الجاري.



وكانت وزارة التموين قد وجهت رسالة لأصحاب بطاقات التموين عبر كوبونات صرف الخبز لتحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون المحمول 2022، وتستمر عملية تسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين حتى نهاية الشهر الجاري.



تسجيل رقم التليفون المحمول

يستطيع أصحاب البطاقات التموينية لتحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون المحمول 2022

الدخول عبر رابط موقع دعم مصر.

وبعد ذلك يتبعوا الخطوات التالية حتى يقوموا لتحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون المحمول 2022، وذاك من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر من هنا

وبعد الدخول على الرابط قم بالخوذات التالية:

أولا: إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم.

ثانيًا: يظهر بعد ذلك أمامك اسم صاحب بطاقة التموين، ويطلب منك تسجيل رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين منها.

ثالثًا : تأتي الخطوة الأخيرة حيث يظهو أمامك رسالة تفيد بقبول الرقم إذا كانت مسجل أو الرفض في حالة عدم التسجيل، وكذلك رسالة بمراجعة اسم صاحب البطاقة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي الشهر الماضي، قرارًا وزاريًا لتحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون المحمول 2022 علي بطاقة التموين لتحديثها وتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المنتفعين من السلع التموينية المدعمة، وتوفير وسيلة للتواصل بين الوزارة والحاصلين على الدعم التمويني.

ولم تطلب وزارة التموين من أصحاب البطاقات التموينية تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الموبايل ولكنها أكدت اكتفائها فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

ووضعت وزارة التموين بعض الاستثناء على تطبيق هذا القرار لتحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون المحمول 2022 بعض الفئات من القرار ومنها أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة بياناتهم في التموين.