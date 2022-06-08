الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-6-2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفاعات طفيفة في سعر الدولار بجميع البنوك العاملة بمصر سواء الحكومية أو الخاصة ، بعد استقرار سعره عند ١٨:٥ لعدة أيام، عاود الارتفاع اليوم ليسجل في بعض البنوك ١٨:٦٤ جنيه.

 

ويعود الارتفاع في سعر الدولار في نهاية تعاملات الأربعاء بعد قرار وزارة المالية بزيادة الدولار الجمركي بنسبة ٢٠٪؜.

 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر.

 

سعر الدولار اليوم في مصر

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انخفاض سعر طن السكر الأبيض 100 جنيه

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استقرار أسعار زيت الذرة فى السوق المحلية ليسجل سعر الطن 31.000 جنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه ليصل إلى ١٨:٦٩ حسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، وسجل سعر الدولار اختلافات طفيفة أمام  الجنيه في البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أي الخاصة الأجنبية وجاء سعر الدولار اليوم في أكبر البنوك العاملة في مصر كالتالي :

سعر الدولار في البنك  الأهلي المصري: 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر: 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية فسجل سعر الدولار : 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة: 18.64 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

وبلغ في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.66 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فوصل إلى : 18.61 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

ووصل في بنك كريدي أجريكول: 18.64 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

ـسعار العملات الان 

«الإحصاء»: 250.6% زيادة فى واردات «التبغ» و20% فى البن المستورد خلال شهر


وشهدت أسعار العملات الان في مصر ارتفاع طفيف، وجاءت اسعار العملات حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري كالتالي :
سعر الدولار الأمريكى: شراء 18.6294 جنيه مصري -  بيع 18.7083 جنيه مصري 
سعر اليورو: شراء  19.8739جنيه مصري – بيع 19.9655جنيه مصري

سعر الجنيه الإسترلينى: شراء  23.2980جنيه مصري – بيع 23.4041جنيه مصري .

سعر فرنك سويسرى: شراء 19.0856جنيه مصري – بيع 19.1684جنيه مصري .

100 ين يابانى: شراء  14.0303جنيه مصري – بيع 14.0929جنيه مصري .

سعر الريال السعودى: شراء  4.9661جنيه مصري – بيع 4.9874جنيه مصري .

سعر الدينار الكويتى: شراء  60.7792جنيه مصري – بيع 61.1204جنيه مصري .

سعر الدرهم الاماراتى: شراء  5.0713جنيه مصري – بيع 5.0940جنيه مصري .
سعر اليوان الصينى: شراء  2.7897جنيه مصري – بيع 2.802جنيه مصري .

 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الجنيه المصري سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اسعار العملات الان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

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