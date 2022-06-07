«عقيلة صالح» يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الثلاثاء المقبل 14 يونيو، حسبما ذكرت بوابة “الوسط” الليبية.

وتُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق، وفقًا لدعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق عبر حسابه على “تويتر”.

وفي 31 مايو، عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اجتماعًا مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور باشاغا، وجدد خلاله اقتراحه بضرورة عمل الحكومة من سرت باعتبارها تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية.

وباشرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، أعمالها من مقرها في مدينة سرت، حيث عقد رئيسها اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء الحكومة بالمقر الكائن في مجمع قاعات واغادوغو.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة انسداد سياسي مع انقسام حكومي، بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وفق خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، التي تنتهي في 22 يونيو الجاري.