الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تطالب بتناول ثمرة خوخ أو قطعة بطيخ على فترات متباعدة

ثمرة خوخ
ثمرة خوخ
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قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن مصر أقل دول المنطقة استخدامًا للمبيدات الخطيرة ونسبة استعمالها في مصر لا تتعدى 5% من إجمالي المركبات الفعالة، متعهدة بإلغاء استخدام هذه المركبات خلال ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة أن المبيدات في البطيخ والخوخ في الحدود المسموح بها عالميًا.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم سحب عينات بطيخ من الأسواق وعمل تحليل لمتبقيات المبيدات بها ووجد أن هذه المتبقيات في الحدود المسموح أو أن المتبقيات غير موجودة، لافتا إلى أن فاكهة الخوخ تتعرض لنفس ما يتعرض له البطيخ.

وأشارت إلى أن الخوخ كثمرة به ألياف غير قابلة للذوبان تتسبب في مشاكل للجهاز الهضمي لوحدها في حالة الإكثار من تناول ثماره حتى إذا كانت “أورجانيك” 100%، إضافة إلى أن سكر السيلكتور الذي يتسبب في حدوث مشاكل في الأمعاء بالتحديد ويسبب هياجا وترجيعا في حال تناول كميات كبيرة منه، مطالبة بتناول البطيخ والخوخ ولكن ليس بكميات كبيرةم، ولكن ثمرة أو اثنتين وقطعة أو اثنتين على فترات متباعدة يوميا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

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