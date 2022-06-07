«قتلته وتركت الجثة تتعفن».. تفاصيل مقتل «مقاول» على يد زوجته بالمرج

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على ربة منزل قتلت زوجها “مقاول” بالمرج بعد أن حاولت وعلى مدار أسبوع كامل إخفاء معالم الجريمة محاولًة نسبتها لمجهولين.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفاصيل جديدة فى الواقعة، حيث تبين أن المتهمة عثرت على صورة له رفقة فتاة على هاتفه المحمول بمنطقة المرج، مما دفعها للانتقام منه، وقامت بالتعدى عليه وتركت جثته حتى تعفنت داخل الشقة، وعند مواجهتها ادعت عثورها على جثة زوجها وظلت تصرخ حتى تجمع الجيران وحضرت الشرطة وعثرت على جثة الزوج مقتولا.

وأضافت التحريات، أن المتهمة كانت تستقبل المعزين وظلت تنكر على مدار أسبوع كامل معرفتها بمن قتل المجني عليه، حتى تخفى عن نفسها شبهة القتل حتى وقعت أمام رجال المباحث واعترفت بتفاصيل الواقعة وزوجها كان يعمل مقاولا ويستأجر شققا سكنية حسب متطلبات العمل للإقامة بها وأنه استأجر شقة بالعقار محل الواقعة وكان على علاقة بفتاة، الأمر الذي دفعها للتخلص منه وتم القبض عليها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوفاة شخص يعمل مقاولا بعد إصابته بطعنات بعد التعدى عليه بسلاح أبيض في المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان واستمعوا لأقوال شهود العيان حول الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار لكشف تفاصيلها.

وأكدت، خلال اعترافاتها، أنها لا تعلم شيئا عن الحادث، وكانت تقيم لدى شقيقها وعند عودتها اكتشفت مقتل زوجها، وبعمل التحريات تبين كذب روايتها وأنها قامت بقتله بعد عثورها على صورة له رفقة سيدة أخرى على هاتفه المحمول، ثم توجهت لشقيقها ثم عادت للمنزل وادعت مقتله لإبعاد الشبهة عنها وتم ضبطها.