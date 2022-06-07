الثلاثاء 07 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضمن فعاليات أمسيات الأسرة المصرية.. «ثقافة المنوفية» تواصل عقد جلسات الدوار

فعاليات أمسيات الأسرة
فعاليات "أمسيات الأسرة المصرية"
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة المنوفية،  فعاليات "أمسيات الأسرة المصرية" بقرية شنشور بمركز أشمون ضمن المراكز التي شملتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، برئاسة أحمد فوزي بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، وبالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

 تضمنت الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط، وعرض تنورة، وتابلوه صعيدي ليشكل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات على أغاني وطنية، وعلى هامش العروض تم تنظيم عروض شعرية وورش رسم وتلوين، وورشة رسم على الوجوه للأطفال.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المخرج هشام عطوة غرب ووسط الدلتا أحمد درويش المجلس القومي للمرأة

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وائل لطفي

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