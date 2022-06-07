الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب ينهى حياة موظف بإحدى قرى مركز الفشن فى بنى سويف

جثة
جثة
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قام شاب بطعن موظف بطعنة نافذة فى الصدر، اليوم الثلاثاء، داخل قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف.

بدء الأمر بتلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من مركز شرطة الفشن، يفيد بمقتل موظف متاثراً بإصابته بطعنة نافذة فى الصدر، حيث دلت التحريات الأولية على أن الجانى يدعى «م. س»، 22 عامًا عاطل من ذات القرية.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى «بركات.ح.ح»، 45 سنة، موظف، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة فى الصدر، وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث.

طعن موظف طعنة نافذة الصدر قرية تلة الفشن بني سويف اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية

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وائل لطفي

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