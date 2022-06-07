الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يعتبر البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، من أكثر الكلمات بحثًا الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء لمعرفة مواقيت الصلاة للفروض الخمسة الثلاثاء الموافق 7 من ذي الحجة 1443، ويرغب الملايين من المصليين خاصة المسافرين بين المحافظات ومعرفة فروق التوقيت بين المحافظات للجمع والتقديم بين الصلوات.

 

مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022:

وفي السطور التالية تقدم " الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة الخمسة، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

 

مواعيد الصلوات الخمسة في بعض المحافظات 

وفي هذا الإطار  كشفت الهيئة العامة للمساحة  في وقتٍ سابق من مساء أمس الاثنين عن  تفاصيل جميع مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، خاصةً لرغبة عدد كبير مستخدمي المواقع المختلفة  الاستعداد لموعد الفروض قبلها بفترة زمنية، حيث يختلف موعد رفع الأذان من محافظة لأخرى، ولهذا تزداد عمليات البحث عن موعد صلاة الفجر وكذلك الظهر.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

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مواقيت الصلاة فى القاهرة الثلاثاء 7 يونيو 2022: 

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة الثلاثاء 7 يونيو 2022:

وقت صلاة الفجر 3:08  ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:26 4

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية الثلاثاء 7 يونيو 2022:

وقت صلاة الفجر 3:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3:37

موعد صلاة المغرب 7:02 م

موعد صلاة العشاء 8:36 م. 

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الثلاثاء 7 يونيو 2022:

وقت صلاة الفجر 3:02

موعد صلاة الظهر 11:49 م

موعد  صلاة العصر 3:27 م 

موعد صلاة المغرب 6:52 م

موعد صلاة العشاء 8:24 م.       

 

مواقيت الصلاة فى مدينة شرم الشيخ الثلاثاء 7 يونيو 2022:

وقت صلاة الفجر 3:05

وقت صلاة الظهر 11:41 

موعد صلاة  العصر 3:12 م

وقت صلاة المغرب 6:38 م

وقت صلاة العشاء 8:06 م.     

 

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان الثلاثاء 7 يونيو 2022:

وقت صلاة الفجر 3:21  ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 10: 3

موعد صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 8:02

الصلاة المحافظات الثلاثاء 7 يونيو 2022 الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب

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وائل لطفي

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