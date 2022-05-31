البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، من أكثر الكلمات بحثًا فى الساعات الأولى من اليوم لمعرفة مواقيت الصلاة للفروض الخمسة الثلاثاء الموافق 29 شوال 1443 هجريًا، فهناك ملايين من مستخدمي محركات البحث يرغبون في معرفة مواعيد الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

ومن حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات لقرائها، نقدم في السطور الآتية مواقيت الصلاة الخمسة اليوم، الثلاثاء، 31 مايو 2022 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلوات الخمسة في بعض المحافظات

وفي سياق متصل قد كشفت الهيئة العامة للمساحة تفاصيل جميع مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، خاصةً لرغبة عدد كبير من زائري المواقع المختلفة الاستعداد لموعد الفروض قبلها بفترة زمنية، حيث يختلف موعد رفع الأذان من محافظة لأخرى ويرغب المسافرون لمسافات كبيرة معرفة الموعد قبلها للجمع والتعجيل بين الصلوات، ولهذا تزداد عمليات البحث عن موعد صلاة الفجر وكذلك الظهر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة الثلاثاء 31 مايو 2022

وقت صلاة الفجر 3:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:20 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية الثلاثاء 31 مايو 2022

يختلف التوقيت بين مدينتي القاهرة والإسكندرية، قرابة الأربع دقائق نظرًا لاختلاف المنطقة الزمنية وتعدد خطوط الطول بينهم واليكم مواقيت الصلاة فى الإسكندرية الثلاثاء 31 مايو 2022 حسبما أعلنت هيئة المساحة.

وقت صلاة الفجر 3:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:29 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الثلاثاء 31 مايو 2022

وقت صلاة الفجر 3:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:18 م.

مواعيد الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 3:24 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 10: 3

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:57 م