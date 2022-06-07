سعر الحديد والأسمنت فى الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 من العناوين الأكثر زيارة وبحثًا على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر بسبب اهتمام فئة كبيرة من المكورين والانشائيين والمقاولين في سوق العقارات بأسعار الحديد والأسمنت كونهم مكون أساسي في عمليات البناء والتشييد.

سعر خام الحديد والأسمنت في مصر الثلاثاء 7 يونيو 2022 :

وانطلاقًا من حرص "الدستور: على إمداد متابعيه بالخدمات التي يبحثون عنها عبر محركات البحث، فننشر في السطور الآتية أخر تحديث في أسعار الحديد والصلب والأسمنت فى السوق المصري اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، الجدير بالذكر أن هناك حالة من الثبات السعري حققها الحديد والأسمنت منذ ما يقرب من أسبوعين ، خاصة عقب موجة الانخفاضات التي بدأت منذ منتصف شهر مايو الماضي، والتراجع الكبير في أسعار الخامات في البورصات العالمية، حيث انخفض سعر طن الحديد بقيمة 2000 جنيه، وسعر طن الأسمنت ما بين 100- 200 جنيه، فمحليًا يتأثر الخام المحلي بما يدور في السوق العالمي.

وكان المبشر وفقًا لما رصدته “الدستور” على مدار الشهر الماضي، فقد تراجع سعر طن الحديد نحو ما يقرب من 9 آلاف جنيه، حيث كان يسجل طن الحديد ما يقرب من 25 ألف جنيه، وأصبح يباع بسعر وصل 16 ألف جنيه، وفقا لما أكده أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: “أنا التراجعات في سعر الحديد أمر عادي وفي أخر مرة تراجع سعر الطن في مصر ألف جنيه جديدة على أن يكون السعر العادل للحديد 16 ألف جنيه”.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر الثلاثاء 7 يونيو 2022:

وشهدت أسعار حديد التسليح ثباتا سعريا اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن شركات الحديد لوكلائها في باقي المحافظات، حيث بلغ سعر الحديد في شركة عز 18170 جنيهًا للطن، ومصر ستيل 18900 جنيه، والسويس 19100 جنيه. وسجل سعر الحديد في المصريين 19100 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين 7 يونيو 2022:

بلغ طن حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد عز 7 يونيو 2022:

وسجل حديد عز أرض المصنع 18170 جنيهًا للطن

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سعر طن حديد مصر ستيل 7 يونيو 2022:

وسجل سعر طن مصر ستيل 18000 جنيه للطن.

سعر طن حديد السويس 7 يونيو 2022:

وجاء سعر طن حديد السويس 18070 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد بشاي 7 يونيو 2022:

وبشاي 18075 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد العشري 7 يونيو 2022:

قدر سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجيوشي 7 يونيو 2022:

سعر طن حديد الجيوشي بلغ 17900 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحي 7 يونيو 2022:

بينما سجل سعر طن حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في مصر

أسعار الأسمنت تتأثر بشكل كبير بأسعار الحديد كون التعامل معهم يتم من قبل ذات المصنعين والموردين غالبًا، و تشهد ثباتا سعريا بالسوق المحلية في مصر الثلاثاء 7 يونيو 2022، ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن، والنصر 1480 جنيهًا للطن، وقنا 1340 جنيها للطن، والسويس 1370 جنيها للطن.

في حين أن طن أسمنت السويدي أرض المصنع قد بلغ 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.