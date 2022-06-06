الثلاثاء 07 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب فى أشجار مجاورة لأحد المدارس بطنطا

حريق
حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية بدمياط، مساء اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق نشب في كمية من الأشجار بجوار سور مدرسة في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في كمية من الأشجار بجوار إحدى المدارس بطنطا، وانتقلت سيارة مطافي وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران وإخمادها قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية محافظة الغربية النيابة العامة نشوب حريق أشجار رجال الحماية المدنية بدون وقوع أى إصابات

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