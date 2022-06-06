السيطرة على حريق نشب فى أشجار مجاورة لأحد المدارس بطنطا

نجحت قوات الحماية المدنية بدمياط، مساء اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق نشب في كمية من الأشجار بجوار سور مدرسة في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في كمية من الأشجار بجوار إحدى المدارس بطنطا، وانتقلت سيارة مطافي وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران وإخمادها قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.