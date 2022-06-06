الإثنين 06 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 سيدات فى حريق منزل بأسيوط

حريق منزل
حريق منزل
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شهدت قرية أبوخرص، التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط حريق منزل ما أسفر عن إصابة 3 سيدات، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة. 

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق في منزل بقرية أبوخرص ملك "م.م" وأسفر عن إصابة "ش.خ."، و"م.ج"، و"ح.م" جرى نقلهن مستشفى أسيوط العام لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

اسيوط حريق منزل اصابة 3 سيدات أبوتيج

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