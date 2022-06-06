إصابة 3 سيدات فى حريق منزل بأسيوط

شهدت قرية أبوخرص، التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط حريق منزل ما أسفر عن إصابة 3 سيدات، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق في منزل بقرية أبوخرص ملك "م.م" وأسفر عن إصابة "ش.خ."، و"م.ج"، و"ح.م" جرى نقلهن مستشفى أسيوط العام لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.