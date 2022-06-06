الإثنين 06 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بقتل سائق «توك توك» لسرقته بالإكراه لـ6 أغسطس

محكمة
محكمة
ads

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق «توك توك» لسرقته بالإكراه لجلسة 6 أغسطس. 

وكشفت أوراق القضية عن أن دور المتهمة أن تستقل التوك التوك مع المجني عليه في منطقة مدينة السلام، وطلبت منه توصيلها لأحد الشوارع على أن ينتظرها المتهمون، وعقب وصولها إلى المكان المتفق عليه بين المتهمين، ألقوا «شطة سائلة» على أعين السائق المجني عليه لشل حركته للاستيلاء على التوك توك.

واعترف المتهمون بعدم رغبتهم في قتل المجني عليه، لكن سائق التوك توك وهو طفل يبلغ من العمر 16 سنة قاومهم، وطلب منهم ترك التوك توك، مما دفع أحد المتهمين لطعنه في عنقه، قائلا في الاعترافات «عافر معانا فدبحته»، ثم استولوا منه على هاتفه المحمول والتوك توك وبيعه لأحد التجار.

وأمرت نيابة السلام بإحالة فتاة وشابين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين الثلاثة "ن. ع" 19 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ى ت" 22 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ر م" 23 سنة تعمل بكوافير، عندما شاهدوا المجنى عليه يستقل "توك توك"، قرروا سرقته فطلبوا منه توصيلهم لطريق بلبيس الجديد، وفور وصولهم لمنطقة نائية، استغل المتهمون انقطاع النور بأعمدة الإنارة، وقام برميه بكيس الشطة علي وجهه، وذبحه من الخلف وطعنة بالرأس، وفروا هاربين فور قدومي إليهم.

جنايات القاهرة محاكمة تأجيل محاكمة سائق توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

انقطاع مسيرة التنمية.. العدو الأول لمصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 فى محافظات مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية 2022 بالاسم فقط

رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المجال العام والمجال الخاص

جمال رشدي

وزيرة الهجرة التى أعرفها

لواء. محسن الفحام

بين العلماء والادعياء

لواء.حمدى البطران

الكتابة الأنثوية

د. منى حلمى

جريجورى بك.. وعى ومتعة ورقى التمثيل

تورال رضاييف

شوشا الأذربيجانية.. درة التاج

محمد العسيري

أم كلثوم ليست صنمًا

ماجد حبته

مائة يوم من الارتباك

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

صديق المُحقق.. قصة الدبلوماسي الإسرائيلي "زئيف أفني" الذي عمل لصالح السوفيت

يهدد الائتلاف.. ما هو قانون «يهودا والسامرة» الإسرائيلى؟ وما تداعيات عدم إقراره؟

الإعلام الإسرائيلى: استعدادات أمنية لمحاولة حزب الله استهداف منصة الغاز «كاريس»