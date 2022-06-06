انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر فى القليوبية

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر، بنطاق محافظة القليوبية.

وتم نقل المصابين لمستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي؛ لفحص الواقعة.

البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «بنها- شبرا» الحر، في اتجاه محافظة القاهرة بمنطقة الشموت، ووجود شلل مروري بحركة الطريق، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، و3 سيارات إسعاف إلى منطقة الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجرى تسيير حركة المرور بالطريق لعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وعادت الحركة المرورية للطريق بعد رفع آثار الحادث دون تأثير على المرور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.