مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارة و«تروسيكل» بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل على الطريق الزراعي أمام كوبري رعرع بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط.

وتلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود حالة وفاة ومصاب.

وبالانتقال وبالفحص والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة نقل، مع تروسيكل بدون لوحات معدنية وأسفر الحادث عن مصرع "ص.ع" وإصابة "س.ع".

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.