الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتل 5 من أفراد أسرته.. القبض على منفذ «مذبحة الميراث» بقنا

قتل
قتل
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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على منفذ "مذبحة دشنا"، الذي قتل 5 من أفراد أسرته (والده وأشقاءه الأربعة)، بطلق ناري بسبب خلافات على الميراث، بقرية أبومناع غرب مركز دشنا.

وكان قد قتل شاب والده وأشقاءه الأربعة، اليوم الإثنين، بطلق ناري بسبب خلافات على الميراث بقرية أبومناع غرب، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمقتل مُسن وأبنائه الأربعة بطلق ناري في قرية أبومناع غرب بدشنا.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا إلى مكان الواقعة، وتبين أن شابًا قتل والده عبدالناصر إبراهيم، 70 عامًا، وأشقاءه الأربعة "أحمد ومحمد ووحيدة ونجاة" بطلق ناري، من عائلة الرضاوين أبومناع غرب؛ بسبب مشاجرة نشبت على إثر خلافات على الميراث.

 

الأجهزة الأمنية امن قنا مذبحة دشنا

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