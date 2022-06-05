من التتويج إلى اليوبيل البلاتيني.. «جولد ستيت» شاهدًا على تاريخ الملكة إليزابيث (صور)

شاركت العربة الملكية الشهيرة باسم “جولد ستيت”، اليوم الأحد، في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، حيث تعتبر من العربات الأثرية في تاريخ المملكة وكانت مخصصة للملوك الذين تعاقبوا على حكم المملكة.

وبحسب “ديلي أكسبريس” البريطانية، فقد شوهدت العربة التي يبلغ عمرها 260 عامًا، ويبلغ طولها حوالي 23 قدمًا، وتزن أكثر من أربعة أطنان، في شوارع لندن وبجوارها عدد من الخيالة ويجرها ثمانية خيول بخطى سريعة، بقيادة الفرقة الخيالة من سلاح الفرسان البريطاني.

وصنعت “جولد ستيت” من الذهب الخالص، وهي نفس الحافلة التي استخدمت لنقل الملكة إليزابيث الثانية في شبابها إلى “وستمنستر آبي”، يوم تتويجها بالعرش في 2 يونيو 1953، وتم عرض لقطات أرشيفية للملكة الشابة وهي تلوح من العربة في يوم تتويجها".

وتم الانتهاء من العربة، وهي ثالث أقدم عربة باقية في المملكة المتحدة، منذ عام 1762 بعد العمل عليها لمدة عامين، وخضعت لأربعة ترميمات على مدار عمرها.

وتم تصميم الحافلة المزخرفة من قبل المستشار المعماري للملك جورج الثالث، السير ويليام تشامبرز، وتم بناؤها بواسطة صانع السيارات صمويل بتلر.

وفي حديثه عن “جولد ستيت”، قال أدريان إيفانز: “أينما نظرت، في المنحوتات الذهبية واللوحات المرسومة، سيظهر لك تقليد وتاريخ غني تعبر عنه هذه العربة”.

وقال القصر الملكي إن إحتفالات اليوبيل شملت فنانين وأفراد من جميع أنحاء البلاد والكومنولث بما في ذلك الأفراد العسكريون وفناني الأداء والعمال الرئيسيون والمتطوعون من جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن ظهور هذه العربة الملكية كان مشهدًا رائعًا ومحبوبًا في حفلات التتويج واليوبيل الملكي والأحداث منذ أن تم صنعها عام 1762.

وبمناسبة بداية احتفالات يوم الاحد من اليوبيل البلاتيني، ستقرع أجراس كنيسة وستمنستر كما فعلت في يوم التتويج.

وأثناء قيام الكنيسة بدق أجراسها، قادت الفرقة الخيالة من سلاح الفرسان العربة والتي تم جرها بواسطة ثمانية خيول.

ويعد ظهور هذه العربة في احتفالات اليوبيل البلاتيني حدثًا نادرًا، حيث لم تظهر خلال احتفالات لندن منذ أكثر من عشرين عامًا.