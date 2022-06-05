الأحد 05 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تعلن عودة سفارتها للعمل من العاصمة الليبية طرابلس

ليبيا
ليبيا
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أعلنت سفارة المملكة البريطانية المتحدة في ليبيا، عن إعادة افتتاح مقرها الرسمي في العاصمة طرابلس اليوم الأحد، تزامنًا مع احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.
واعتبرت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هوريندال في تغريدة في حساب السفارة على تويتر مساء اليوم الأحد، عودة السفارة لطرابلس دليلًا على التزام المملكة المتحدة تجاه ليبيا.
وأكدت السفيرة مواصلة بلادها العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة الليبية.
من جانبه، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن سعادته بانضمام بريطانيا للدول التي أعادت فتح سفارتها منذ السنة الماضية بعد إغلاق دام سنوات.
وأكد الدبيبة عبر حسابه في تويتر، ضرورة أن ينعكس ذلك على تقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين الراغبين في الحصول على التأشيرات والخدمات، فضلًا عن إسهام ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 

وكانت أغلب السفارات المعتمدة في ليبيا "ومن ضمنها البريطانية" قد غادرت طرابلس على خلفية الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2014، ومارست أغلب السفارات أعمالها من دولة تونس، لكونها الأقرب للعاصمة الليبية.
وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، وعقب توحيد السلطة التنفيذية بداية عام 2021، بدأت سفارات عديدة في العودة لمقراتها في طرابلس، ومن ضمنها سفارات الدول الأوروبية.

سفارة المملكة البريطانية ليبيا العاصمة طرابلس طرابلس اليزابيث الثانية حساب السفارة

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