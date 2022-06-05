الأحد 05 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«برنامج تنمية الأسرة المصرية» ختام مشروع تنمية الأسرة المصرية بثقافة الدقهلية

مشروع تنمية الأسرة
مشروع تنمية الأسرة المصرية
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، برعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واستضافت قرية اللوزي مركز شربين فعاليات اليوم الختامي من جلسات الدوار، بدأت الاحتفالية بفقرة الأراجوز والرقص البلدي بقيادة الفنان محمد قطامش، تخلل الحفل ورشة فن تشكيلي ورسم على الوجوه للفنان محمد حسني، واختتمت بعرض فنى لفرقة المنصورة للفنون الشعبية تدريب أحمد القاضي وتصميم وإخراج الدكتور أيمن علي قدمت الفرقة مجموعة من الرقصات والاستعراضات منها "صعيدى، اسكندرانى، نوبي هو وهي، الزار" "ضحكة قلب" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقرة فنية للتنورة للفنان أحمد السيد.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة ثقافة الدقهلية عمرو فرج

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