رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية 2022 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية خلال الثلاث أيام الماضية ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في عدد كبير من المحافظات وصل عددهم 10 كـ"الجيزة، أسوان، بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية".

وفي هذه الأثناء يبحث باقي طلاب الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات عن النتيجة وتصدر عنوان "نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الإسماعيلية في محركات البحث بجوجل وتويتر".

وخلال هذه الساعات ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني، منذ نهاية ماراثون الامتحانات وحتى اللحظات الراهنة خاصة أن الشهادة الإعدادية فاصلة وعلى حسب نتيجتها يتحدد مصير الطالب الدراسي وإن كان سينتسب للتعليم الفني أو المهني المتخصص.

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وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أنه قد تقدم 28750 طالبًا وطالبة إلى امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، في 162 لجنة مفرقة على مستوى المحافظة.

وأجريت امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الفصل الدراسي الثاني في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 21 مايو، واستمرت حتى يوم الخميس 26 من الشهر ذاته، ومنذ هذا اليوم يترق الطلاب إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم فقط 2022

بدأت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الثاني محافظة الإسماعيلية من يوم السبت 28 مايو 2022 كي يتم الانتهاء والتصحيح منها وانتهاء المراجعة، حيث من المتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات المقبلة فور الانتهاء من رصد الدرجات والمراجعة ليتم اعتمادها رسميًا من قبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وكذلك إعلانه أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس 2022

وخلال هذا العام قد ظهرت نتائج الطلاب في المراحل الدراسية والتعليمية المختلفة على بوابة إلكترونية تدشنها مديرية التربية والتعليم في كل محافظة كإجراء من إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس ستكون متاحة أمام الطلاب عبر مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث يمكنك الضغط هنــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس 2022 الترم الثاني

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط للحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر فور ظهورها، من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم ويمكن للمستعلم معرفتها من خلال الضغط على الاستعلام عن النتيجة، وإدخال رقم الجلوس والخاص بالطالب والمحافظة التابع لها لتظهر أمامك النتيجة في غضون دقائق معدودة.