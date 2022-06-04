الهند: 10 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون فى انفجار شمال البلاد

قال مسئول في الشرطة الهندية، اليوم السبت، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في انفجار اليوم السبت في مصنع كيماويات بمنطقة هابور في شمال الهند.

وبحسب وزارة الداخلية الهندية، فإن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن نيودلهي، مشيرة إلى أن الشركة مسجلة على أنها لتصنيع المعدات الإلكترونية، ويتم الآن التحقق من المواد الكيماوية التي يتم استخدامها.

وفي وقت سابق، سجلت الهند 3962 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 26 حالة وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة النشطة ارتفع إلى 22 ألفا و416 إصابة.

وأضافت وزارة الصحة الهندية أن حصيلة الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفعت إلى 524 ألفا و677 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، المكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء اسم المؤتلف XE، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية، فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن، وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.