السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه فى المرج

حبس
حبس
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أصدرت النيابة العامة، اليوم السبت نيابة المرج، قرارا يقضي بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سائقي التوك توك بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط “4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، وبحوزتهم ”فرد خرطوش- طلقة من ذات العيار- 2 قطعة سلاح أبيض- هاتف محمول"، حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم كرهاً عنه حال تواجدهم بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم بمحاولة سرقته وإحداث إصابته المنوه عنها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العناصر الإجرامية سلاح أبيض مديرية امن القاهرة أجهزة وزارة الداخلية ضبط 4 أشخاص حبس المتهمين

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