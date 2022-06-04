السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقعات وشروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2022-2023

الضبعة النووية
الضبعة النووية
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شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث العالمية "جوجل وتويتر" خاصة بعد أن انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من اختبارات الفصل الدراسي الثاني وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد كبير من المحافظات ويُنتظر أن تظهر في الباقي.

ويهتم آلاف الطلاب وأولياء الأمور بالالتحاق بمدرسة الضبعة النووية  كونها تتمتع بالعديد من المميزات والتي من أهمها المستقبل الذي ينتظر العديد من طلابها، وهي فريدة من نوعها فلا يتواجد مدارس نووية في مصر إلا في فرع الضبعة شمال غرب مصر.

 وجغرافيا وإداريًا فإن مدرسة الضبعة النووية تتبع  لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح، بينما يتحدد تنسيقها والحد الأدنى للقبول من خلال نتائج جميع محافظات جمهورية مصر العربية للشهادة الإعدادية.

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تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022  ليس هو المعيار الوحيد لقبول الطلاب والتحاقهم بالمدرسة، حيث هناك عدة معايير أخرى ولها عدة شروط يبحث عنها آلاف الطلاب في الوقت الحالي كي يستوفوها.

وكما جرى مع طلاب العام الماضي عند استقبال أول دفعة من الطلاب، فيخضع الطلاب المتقدمون والراغبون في الالتحاق بالضبعة لاختبار إلكتروني  في مركز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية التابعين لها بالمحافظات المختلفة وذلك  في عدة مجالات أبرزها الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

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وأهمية الاختبار الإلكتروني أنه يساعد بشكل كبير في تقييم أداء الطلاب، ويتم فرز الأعلى تقييمًا لدخول الاختبارات في مرحلتها الثانية والأخيرة، وباقي المراحل تُجرى حاليًا في أحد المؤسسات العسكرية.

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022

وبخصوص تنسيق مدرسة الضبعة النووية فهوم لم يُعلن بعد، لكن بناء على ما جرى العام الماضي  فقُبل الطلاب بحد أدنى 260 درجة.

ويعتبر أداء الطالب وتفوقه في مادة الرياضيات والعلوم معيارًا مهمًا، فلا يجب أن تقل درجات الطلاب في مادة الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في الشهادة الإعدادية عن 152 بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية.

توقعات تنسيق مدرسة الضبعة الثانوية 2022-2023

ويحدد تنسيق الطلاب لدخول مدرسة الضبعة الثانوية وقبولهم من شتى المحافظات بناءً على درجات الطلاب ونسب النجاح في مختلف أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، فمن المتوقع أن يزداد تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022 – 2023 بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 درجات نتيجة ارتفاع مؤشرات النجاح عن العام الماضي.

لذلك متوقع أن يكون تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022 للعام الجديد يتراوح ما بين 265 درجة إلى 270 درجة.

الضبعة النووية شروط التقديم الشهادة الاعدادية مدرسة الضبعة النووية الضبعة النووية 2022

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