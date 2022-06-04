السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة أسفل عجلات جرار زراعى بالشرقية

جثة
جثة
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لقيت طفلة عمرها عامان بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعها أسفل عجلات جرار زراعي أثناء لهوها أمام منزلها بقرية بني شبل دائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى الأحرار المركزي، بوصول "جودي. ح "عامين مقيمة قرية بنى شبل بدائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات اصطدام جرار زراعي بالطفلة أثناء تواجدها أمام المنزل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

محافظة الشرقية جثة قرية بنى شبل

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