إصابة 5 إثر حادث تصادم بالغربية

أُصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات، صباح اليوم، إثر تصادم سيارة ميكروباص ومركبة «توك توك» أمام مدخل قرية، دفرة، التابعة لدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية بتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز طنطا، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بإصابة 5 أشخاص من بينهم سائق «توك توك»، إثر اصطدامه بسيارة ميكروباص وعمود إنارة أمام مدخل قرية دفرة، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبيَّن أن سبب الحادث السرعة الزائدة التي أدت لاختلال عجلة القيادة واصطدم الميكروباص بـ«التوك توك» وعمود الإنارة.

وتم رفع آثار الحادث بعد أخذ أقوال سائق الميكروباص وسحب رخصة القيادة وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة.